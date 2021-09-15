Мішок на голову, електрострум, побиття: адвокат заарештованого в Криму Ахтемова заявив про катування його підзахисного

Про це повідомив адвокат Ахтемова Іслям Веліляєв, передає "Радіо Свобода".



"У мене вчора (14 вересня - ред.) була зустріч з ним. Безпосередньо в слідчому управлінні ФСБ мене допустили до мого підзахисного. Я конфіденційно з ним зустрівся, розмовляв, розпитав його по обставинам справи. Він підтвердив, що висунуті звинувачення він не приймає. Також підтвердив, що стосовно нього застосовувалися недозволені заходи - надягання мішка на голову, утримування в наручниках, застосування електроструму, побиття. Під таким тиском він дав свідчення", - сказав Веліляєв.



Раніше брат Азіза Ахтемова Асан Ахтемов, якого теж заарештували у цій справі, заявив, що його почали катувати електрострумом відразу після затримання.



Крім того, Офіс генпрокурора України повідомляв, що окупанти застосували тортури до також заарештованого першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова.



Заарештований у Криму фрілансер "Радіо Свобода" Владислав Єсипенко заявив, що всі свідчення на етапі попереднього слідства він дав під тортурами.

Нагадаємо, окупаційний "суд" у Сімферополі взяв під варту першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова до 4 листопада. Також "суд" заарештував Азіза і Асана Ахтемових.

ФСБ звинуватила Джелялова та Ахтемових у причетності до вибуху на газопроводі в окупованому Криму. В організації "диверсії" окупанти звинувачують українську розвідку.

Загарбники показали відеофрагменти допитів із нібито зізнанням фігурантів справи про "диверсію" Асана й Азіза Ахтемових.

Захист Джелялова оскаржив рішення окупаційного "суду" про арешт.