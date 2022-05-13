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Головна війна з Росією Окупанти у Маріуполі чинять спроби повернути вже евакуйованих містян, — депутат міськради
Ексклюзив

Окупанти у Маріуполі чинять спроби повернути вже евакуйованих містян, — депутат міськради

13 травня, 2022 п'ятниця
16:56
війна з Росією Маріуполь

Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін вважає, що РФ не тільки не випускає мешканців Маріуполя на підконтрольну Україні територію, не тільки знущається з українців у своїх так званих "фільтраційних таборах", а й намагається повернути вже евакуйованих містян

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Окупанти пробують повертати тих маріупольців, які вже виїхали. Вони пропонують щось на кшталт оновлення житла, або ж навпаки залякують, що можуть відібрати майно та віддати комусь іншому", – сказав Забавін.

Депутат додав, що окупанти постійно порушують умови “зеленого коридору”, обстрілюють людей. Також зараз орки знущаються з жителів Маріуполя: люди приходять на евакуації, російські військові приїжджають на ці місця, розганяють людей та скасовують евакуацію.

"Я знаю лише поодинокі випадки, коли була змога виїхати з міста..Тому дуже важко виїхати на підконтрольну Україні територію", – зауважив Забавін.

  • Через некомпетентні дії окупантів щодо інфраструктури Маріуполя, місто та море біля нього ідуть до хвилі гуманітарної катастрофи

  • 170 тисяч жителів Маріуполя, які залишись у місті, потерпають від голоду
     

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