Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Окупанти пробують повертати тих маріупольців, які вже виїхали. Вони пропонують щось на кшталт оновлення житла, або ж навпаки залякують, що можуть відібрати майно та віддати комусь іншому", – сказав Забавін.



Депутат додав, що окупанти постійно порушують умови “зеленого коридору”, обстрілюють людей. Також зараз орки знущаються з жителів Маріуполя: люди приходять на евакуації, російські військові приїжджають на ці місця, розганяють людей та скасовують евакуацію.



"Я знаю лише поодинокі випадки, коли була змога виїхати з міста..Тому дуже важко виїхати на підконтрольну Україні територію", – зауважив Забавін.

Через некомпетентні дії окупантів щодо інфраструктури Маріуполя, місто та море біля нього ідуть до хвилі гуманітарної катастрофи

до хвилі гуманітарної катастрофи 170 тисяч жителів Маріуполя, які залишись у місті, потерпають від голоду



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