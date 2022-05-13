Окупанти у Маріуполі чинять спроби повернути вже евакуйованих містян, — депутат міськради
Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін вважає, що РФ не тільки не випускає мешканців Маріуполя на підконтрольну Україні територію, не тільки знущається з українців у своїх так званих "фільтраційних таборах", а й намагається повернути вже евакуйованих містян
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Окупанти пробують повертати тих маріупольців, які вже виїхали. Вони пропонують щось на кшталт оновлення житла, або ж навпаки залякують, що можуть відібрати майно та віддати комусь іншому", – сказав Забавін.
Депутат додав, що окупанти постійно порушують умови “зеленого коридору”, обстрілюють людей. Також зараз орки знущаються з жителів Маріуполя: люди приходять на евакуації, російські військові приїжджають на ці місця, розганяють людей та скасовують евакуацію.
"Я знаю лише поодинокі випадки, коли була змога виїхати з міста..Тому дуже важко виїхати на підконтрольну Україні територію", – зауважив Забавін.
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