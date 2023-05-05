Окупанти у Маріуполі підпалили шини для зйомок пропагандистського фільму
Росіяни продовжують зйомки пропагандистського фільму про події весни 2022-го року. Для спецефектів вони підпалили шини, злякавши місцевих
Про це інформує Маріупольська міська рада.
"Маріуполь палає. Жителі окупованого міста злякалися вибухів та хмар диму, який піднявся в районі вулиці Торгової. Проте, як виявилося, росіяни продовжують зйомки свого пропагандистського фільму про події весни 2022 року. Для спцефектів вони підпалили шини", - ідеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що для маріупольців такі зйомки рівнозначні активізації психологічних травм, отриманих від російської блокади та обстрілів.
"Але росіянам на це байдуже. Над маріупольцями продовжують знущатися", - додали у міській раді".
- У міськраді Маріуполя заявили, що буряти і тувинці, яких росіяни привезли у Маріуполь, заселяються з родинами у покинуті домівки українців.
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