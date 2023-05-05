Про це інформує Маріупольська міська рада.

"Маріуполь палає. Жителі окупованого міста злякалися вибухів та хмар диму, який піднявся в районі вулиці Торгової. Проте, як виявилося, росіяни продовжують зйомки свого пропагандистського фільму про події весни 2022 року. Для спцефектів вони підпалили шини", - ідеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що для маріупольців такі зйомки рівнозначні активізації психологічних травм, отриманих від російської блокади та обстрілів.

"Але росіянам на це байдуже. Над маріупольцями продовжують знущатися", - додали у міській раді".