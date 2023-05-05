Буряти і тувинці, яких росіяни привезли у Маріуполь, заселяються з родинами у покинуті домівки українців, - міськрада
Завезені з Росії будівельники почали перевозити свої родини до тимчасово окупованого Маріуполя
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Гастарбайтери заселяються в оселі українців, які змушені були покинути Маріуполь під російськими обстрілами.
"Кількість гастарбайтерів зростає у місті чи не щодня. Вони сюди їдуть "відбудовувати" захоплене росіянами місто. При цьому майже всі є представниками так званих російських корінних народів – буряти, тувинці, представники кавказьких національностей. Місцеві жителі знімають відео, на яких можна побачити, що у місті вже з’явилися й жінки – дружини чи родички "приїжджих". Тепер їм надають вціліле житло маріупольців", - пише міська рада.
Проте у міськраді наголосили, що "гостям" обов'язково доведеться відправитися на батьківщину, коли Маріуполь буде звільнено.
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