Буряти і тувинці, яких росіяни привезли у Маріуполь, заселяються з родинами у покинуті домівки українців, - міськрада

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Гастарбайтери заселяються в оселі українців, які змушені були покинути Маріуполь під російськими обстрілами.

"Кількість гастарбайтерів зростає у місті чи не щодня. Вони сюди їдуть "відбудовувати" захоплене росіянами місто. При цьому майже всі є представниками так званих російських корінних народів – буряти, тувинці, представники кавказьких національностей. Місцеві жителі знімають відео, на яких можна побачити, що у місті вже з’явилися й жінки – дружини чи родички "приїжджих". Тепер їм надають вціліле житло маріупольців", - пише міська рада.

Проте у міськраді наголосили, що "гостям" обов'язково доведеться відправитися на батьківщину, коли Маріуполь буде звільнено.