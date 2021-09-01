Окупанти утримують політв'язня з Криму у камері з пліснявою та психічно нездоровою людиною, - Денісова

Про це повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у Telegram.

Февзієва утримують в СІЗО м. Сімферополя у нелюдських умовах та під постійним відеонаглядом.

"У камері площею 11 квадратних метрів перебуває 8 осіб, за наявності лише 6 спальних місць. Серед утримуваних - особа з психічними розладами, що становить загрозу життю Февзієва та інших співкамерників. Через відсутність належної системи вентиляції, у приміщенні постійна вологість та пліснява на стінах", - написала Денісова.

За її словами, що такі умови та бездіяльність керівництва СІЗО порушують права Февзієва на життя, належні умови утримання та на повагу до приватного життя,

Вона звернулася до Уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою вжити заходів щодо відновлення прав Февзієва.

Нагадаємо, ФСБ окупантів приходила з обшуками до 5 будинків кримських татар в окупованому Криму.

5 кримських татар затримали російські окупанти.