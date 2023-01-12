Окупанти в Енергодарі розселяють по квартирах місцевих мешканців російських енергетиків, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Це необхідно окупантам аби замінити працівників Запорізької АЕС, які відмовляються підписувати договори із загарбниками й далі продовжують виконувати свої обов’язки в рамках українського законодавства", - йдеться в повідомленні.

В ЦНС зазначили, що незаконні відрядження до Енергодару працівників АЕС з території РФ відбуваються системно.

За даними Генштабу ЗСУ, близько 3 тис. працівників ЗАЕС отримали "російські паспорти" через тиск загарбників, а в Бєлгородській області до кампанії з набору до військ тероборони залучили поліцію.

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