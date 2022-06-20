Окупанти в Маріуполі грабують пенсіонерів, - радник мера Андрющенко
У місті почалися пограбування людей пенсійного віку, які встигли отримати від окупаційної "влади" перші виплати
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Люди зі зброєю відбирають все отримане. Сказати однозначно, хто це, - важко. Але "поліція ДНР" закриває на це очі й удає, що нічого не відбулося", - розповідає Андрющенко.
Він також зазначає, що це, ймовірно, частина сценарію контролю населення міста через злочинні угруповання, ватажки яких будуть контролюватися росіянами, зокрема кадирівцями, які наразі базуються в Новоазовську.
Андрющенко також розповідає, що на вулиці Маріуполя почали відкрито виходити мародери, пропонуючи на продаж награбовані у місцевих магазинах ювелірні вироби. Повідомляється, що основними покупцями є працівники російської МЧС, а також донецькі сепаратисти.
"Так само тут діють імпровізовані ломбарди, де маріупольці за безцінь віддають ювелірні прикраси. "Кришує" (незаконну діяльність, - ред.) безпосередньо пан Фтіц, який очолює Жовтневу (Центральну) райадміністрацію окупантів", - розповідає радник мера.
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- Петро Андрющенко розповів, що в тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники повідомляють, що гуманітарну допомогу з липня видаватимуть лише певним категоріям громадян, а саме тим, хто не може працювати через фізичні вади.
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