Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



"Люди зі зброєю відбирають все отримане. Сказати однозначно, хто це, - важко. Але "поліція ДНР" закриває на це очі й удає, що нічого не відбулося", - розповідає Андрющенко.



Він також зазначає, що це, ймовірно, частина сценарію контролю населення міста через злочинні угруповання, ватажки яких будуть контролюватися росіянами, зокрема кадирівцями, які наразі базуються в Новоазовську.



Андрющенко також розповідає, що на вулиці Маріуполя почали відкрито виходити мародери, пропонуючи на продаж награбовані у місцевих магазинах ювелірні вироби. Повідомляється, що основними покупцями є працівники російської МЧС, а також донецькі сепаратисти.



"Так само тут діють імпровізовані ломбарди, де маріупольці за безцінь віддають ювелірні прикраси. "Кришує" (незаконну діяльність, - ред.) безпосередньо пан Фтіц, який очолює Жовтневу (Центральну) райадміністрацію окупантів", - розповідає радник мера.

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Петро Андрющенко розповів, що в тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники повідомляють, що гуманітарну допомогу з липня видаватимуть лише певним категоріям громадян, а саме тим, хто не може працювати через фізичні вади.