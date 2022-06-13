Про це інформує радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупаційна влада офіційно попередила, що з першого липня вся гуманітарка тепер лише фактично непрацездатним. Всі інші - виживайте як хочете", - написав радник мера.

Рашисти планують знести усі зруйновані домівки до вересня, замість цього пропонують маріупольцям гуртожитки, які мають добудувати не раніше середини липня. Утім там може проживали лише 2 тисячі людей. Андрющенко додає, ніяких компенсацій за житло не буде, лише частково будивільні матеріали.

"Крок за крок Росія та окупаційна влада починають озвучувати справжні плани в Маріуполі. Містяни нікому не потрібні, їм відведено функцію сучасних рабів та живого щиту", - додав Андрющенко.

Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін висловив думку, що російські окупанти заманюють людей назад у Маріуполь, щоби сформувати живий щит для прикриття від атак Збройних сил України.

7 червня рашистські загарбники демонтували стелу "Маріуполь" на в'їзді в місто. Раніше російські вандали вже сплюндрували дороговказ написами – назвами незаконних збройних формувань.

Військова розвідка міністерства оборони Великої Британії інформує, що в тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі існує ризик великого спалаху холери, поодинокі випадки реєструють з травня.

11 червня радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти перейменували площу Свободи та миру на Леніна, а також вивісили російський прапор.

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