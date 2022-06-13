В окупованому Маріуполі видаватимуть гумдопомогу лише непрацездатним, а зруйновані будинки знесуть, - радник мера
Петро Андрющенко розповів, що в тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники повідомляють, що гуманітарну допомогу з липня видаватимуть лише певним категоріям громадян, а саме тим, хто не може працювати через фізичні вади. Крім того, рашисти зносять зруйновані домівки, на заміну цього пропонують гуртожиток на 2 тис. людей, який ще навіть не побудували
Про це інформує радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Окупаційна влада офіційно попередила, що з першого липня вся гуманітарка тепер лише фактично непрацездатним. Всі інші - виживайте як хочете", - написав радник мера.
Рашисти планують знести усі зруйновані домівки до вересня, замість цього пропонують маріупольцям гуртожитки, які мають добудувати не раніше середини липня. Утім там може проживали лише 2 тисячі людей. Андрющенко додає, ніяких компенсацій за житло не буде, лише частково будивільні матеріали.
"Крок за крок Росія та окупаційна влада починають озвучувати справжні плани в Маріуполі. Містяни нікому не потрібні, їм відведено функцію сучасних рабів та живого щиту", - додав Андрющенко.
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