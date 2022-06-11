У Маріуполі рашисти перейменували площу Свободи та миру й повісили триколор, - радник мера
У Маріуполі російські окупанти перейменували площу Свободи та миру на Леніна, а також вивісили російський прапор
Про це інформує в телеграмі радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.
"Окупанти перейменували площу Свободи у Маріуполі на площу Леніна і підняли над нею свій триколор. Який символізм - триколор на фоні знищених обгорілих будинків на площі Леніна", - написав Андрющенко.
Радник мера пише, що ймовірно напис "Маріуполь" на площі рашисти замінять на "Марнуполь", як на стелі при в'їзді у місто. Андрющенко додав: "Досить поганить Маріуполь. Просто перейменуйте вже на Жданов знов".
- 7 червня рашистські загарбники демонтували стелу "Маріуполь" на в'їзді в місто. Раніше російські вандали вже сплюндрували дороговказ написами – назвами незаконних збройних формувань.
- Нагадаємо, Маріуполю загрожують десятки тисяч смертей від епідемії холери, окупанти почали закривати захоплене місто на карантин.
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