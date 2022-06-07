Окупанти розпочали демонтаж синьо-жовтої стели "Маріуполь" на в'їзді в місто
Рашистські загарбники демонтують стелу "Маріуполь" на в'їзді в місто. Раніше російські вандали вже сплюндрували дороговказ написами – назвами незаконних збройних формувань
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Окупанти почали демонтаж стели "Маріуполь" на в’їзді з боку Мангуша. Дратує їх синьо-жовті кольори та українська мова. Не можуть нагодувати та напоїти людей, не вистачає техніки на розбір завалів та часу на людське поховання, але демонтаж – то святе. Росія – то руйнування та мародерство", – зазначив Андрющенко.
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