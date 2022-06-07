Окупанти розпочали демонтаж синьо-жовтої стели "Маріуполь" на в'їзді в місто

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти почали демонтаж стели "Маріуполь" на в’їзді з боку Мангуша. Дратує їх синьо-жовті кольори та українська мова. Не можуть нагодувати та напоїти людей, не вистачає техніки на розбір завалів та часу на людське поховання, але демонтаж – то святе. Росія – то руйнування та мародерство", – зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, Маріуполю загрожують десятки тисяч смертей від епідемії холери, окупанти почали закривати захоплене місто на карантин.

В окупованому Маріуполі довжелезні черги за гумдопомогою, люди втрачають свідомість.

Окупанти вирішили привласнити відділення Укрпошти в Маріуполі

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