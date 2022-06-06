В окупованому Маріуполі довжелезні черги за гумдопомогою, люди втрачають свідомість, – радник мера
У чергах за допомогою збираються тисячі людей, більшість її так і не отримує
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Щоденна черга за гуманітаркою (фактично за їжею) в колишньому ТЦ Метро сягає від 1,5 до 2 тисяч людей. В день видають до 400 наборів. На спеці під сонцем люди стоять в черзі по 6 часів даремно. Питної води немає, взяти її на території "гуманітарного штабу" немає де. Тіні для укриття немає", – пише Андрющенко.
Він зазначив, що близько 10 людей щогодини із черги відвозять в лікарню через те, що вони втрачають свідомість.
"Сморід від моргу, влаштованого за 200 метрів, посилюється щодня. Все заради такого набору. Бо іншого шляху отримати їжу немає", – пише радник мера. Він називає гуманітарну допомогу від Росії знущанням та приниженням.
- Нагадаємо, окупанти вирішили привласнити відділення Укрпошти в Маріуполі.
- Для відновлення Маріуполя та збирання тіл загиблих росіяни планують завозити мешканців окупованого Херсона.
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