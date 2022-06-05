Росіяни планують вивозити херсонців на "розчищення" Маріуполя, - Денісова
Мешканців окупованого Херсона росіяни планують вивозити до Маріуполя для відновлення міста та збирання тіл загиблих в обмін на їжу
Про це повідомила ексомбудсман Людмила Денісова в телеграмі.
У Херсоні окупанти відкрили філію "Єдиної Росії", де збирають паспортні дані мешканців тимчасово окупованої області. В обмін на це пропонують кілька банок протермінованої тушонки.
"Один з путінських прихвостнів, який приїхав до міста "допомогти", заявив, що херсонців відправлятимуть "працювати на відновлення об'єктів інфраструктури Маріуполя". Тобто для розчищення зруйнованого рашистами Маріуполя та збору трупів окупанти хочуть залучати інших поневолених українців - жителів окупованого Херсона", - зауважила Людмила Денісова.
Ексомбудсман наголосила, що терор, жорстоке та принизливе поводження з мирними жителями на окупованих територіях - це воєнний злочин, згідно зі Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, а також порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.
"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти злочинів та порушень прав людини РФ в Україні", - додала Людмила Денісова.
- 4 червня стало відомо, що в Маріуполі росіяни зносять обстріляні будинки, а тіла загиблих мешканців вивозять на сміттєвий полігон, щоб приховати сліди своїх злочинів.
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