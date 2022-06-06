Окупанти вирішили привласнити відділення Укрпошти в Маріуполі
Відділенням Укрпошти у Маріуполі присвоїли шестизначні індекси, які використовує російська пошта
Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
"Вчора я дізнався, що відділення Укрпошти в Маріуполі, які не були знищенні під час бомбардування, у тимчасовому розпорядженні орків. Акцент на слові тимчасовому. Наші приміщення тепер використовує пошта днр/росії, що мене не дивує. Навіть надали їм 6-значні російські індекси. Ну "шісткам" шестизначні індекси.
Але сподіваюсь, що поки там з москви будуть йти вітальні листівки, наші ЗСУ встигнуть повернути контроль над містом. А от пошта днр зможе надалі (до своєї ліквідації та денаціфікаціі) випускати розширені випуски марок серії "мертві орки не гудуть", – написав Смілянський у соцмережах.
- Нагадаємо, останній онлайн-продаж марки Укрпошти "Русскій воєнний корабль... ВСЬО!" триватиме до 10 червня.
- 25 травня Укрпошта стала першою поштою світу, яка відкрила власний магазин на eBay.
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