Окупанти вирішили привласнити відділення Укрпошти в Маріуполі

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Вчора я дізнався, що відділення Укрпошти в Маріуполі, які не були знищенні під час бомбардування, у тимчасовому розпорядженні орків. Акцент на слові тимчасовому. Наші приміщення тепер використовує пошта днр/росії, що мене не дивує. Навіть надали їм 6-значні російські індекси. Ну "шісткам" шестизначні індекси.

Але сподіваюсь, що поки там з москви будуть йти вітальні листівки, наші ЗСУ встигнуть повернути контроль над містом. А от пошта днр зможе надалі (до своєї ліквідації та денаціфікаціі) випускати розширені випуски марок серії "мертві орки не гудуть", – написав Смілянський у соцмережах.