Про це інформує в телеграмі гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Останні продажі марки "Корабель ВСЬО" в Україні відбудуться 10 червня онлайн, в сільських відділеннях та Головпоштамптах обласних центрів. Село - це Україна, тому будуть марки і там. Чи вистачить всім - скоріш за все, ні, але робимо те, що можливо", - написав гендиректор Укрпошти.

3 червня поновили продажі в магазині на eBay, за кордоном тепер теж зможуть придбати марки "Корабель ВСЬО".

"Залучили додаткових партнерів, активно пакуємо та відправляємо онлайн-замовлення, які отрамали. Вже десятки тисяч відправлено, плануємо повністю закінчити відправки до наступного четверга", - пише Ігор Смілянський.

4 червня покупцям, які замовляли марки на Prom повернули кошти.

"Сьогодні частині з клієнтів, які замовляли марки на майданчику Prom прийшла ануляція замовлення і були повернуті кошти. Не треба турбуватись - Ваші марки на місці. Протягом дня замовлення будуть поновленні, а після - відправленні вам", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Укрпошта закінчила прийом робіт на марку "Добрий вечір". Загалом надійшло більше тисячі макетів. Незабаром обируть найкращі за які вже будуть голосувати українці.

Укпошта продала близько 800 тис. марок "Русскій воєнний корабль... ВСЬО" за день 23 травня, при цьому онлайн-продажі стартують 25 травня, а 27-го марки знову будуть у продажі у відділеннях.

Марку "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!" випустили у продаж: біля головпоштамту у Києві була довжелезна черга.

У Львові 23 травня погасили нову марку Укрпошти "Русскій воєнний корабль … ВСЬО".

12 квітня Укрпошта презентувала марку "Русский военный корабль, иди на*уй!".

Укрпошта за п'ять днів продала пів мільйона марок із російським військовим кораблем, тож запровадила обмеження на кількість цих марок для продажу в одні руки.

25 квітня Укрпошта слідом за маркою про російський військовий корабель анонсувала випуск марки з найбільшим у світі літаком "Мрія".

Також Укрпошта анонсувала, що створить марку, присвячену Kalush Orchestra.

25 травня Укрпошта стала першою поштою світу, яка відкрила власний магазин на eBay.