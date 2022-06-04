Укрпошта анонсувала останню можливість придбати марки "Русскій воєнний корабль... ВСЬО!"
Ігор Смілянський повідомив, що Укрпошта до 10 червня організує останній онлайн продаж марки "Русскій воєнний корабль... ВСЬО!"
Про це інформує в телеграмі гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.
"Останні продажі марки "Корабель ВСЬО" в Україні відбудуться 10 червня онлайн, в сільських відділеннях та Головпоштамптах обласних центрів. Село - це Україна, тому будуть марки і там. Чи вистачить всім - скоріш за все, ні, але робимо те, що можливо", - написав гендиректор Укрпошти.
3 червня поновили продажі в магазині на eBay, за кордоном тепер теж зможуть придбати марки "Корабель ВСЬО".
"Залучили додаткових партнерів, активно пакуємо та відправляємо онлайн-замовлення, які отрамали. Вже десятки тисяч відправлено, плануємо повністю закінчити відправки до наступного четверга", - пише Ігор Смілянський.
4 червня покупцям, які замовляли марки на Prom повернули кошти.
"Сьогодні частині з клієнтів, які замовляли марки на майданчику Prom прийшла ануляція замовлення і були повернуті кошти. Не треба турбуватись - Ваші марки на місці. Протягом дня замовлення будуть поновленні, а після - відправленні вам", - йдеться в повідомленні.
Крім того, Укрпошта закінчила прийом робіт на марку "Добрий вечір". Загалом надійшло більше тисячі макетів. Незабаром обируть найкращі за які вже будуть голосувати українці.
- Укпошта продала близько 800 тис. марок "Русскій воєнний корабль... ВСЬО" за день 23 травня, при цьому онлайн-продажі стартують 25 травня, а 27-го марки знову будуть у продажі у відділеннях.
- Марку "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!" випустили у продаж: біля головпоштамту у Києві була довжелезна черга.
- У Львові 23 травня погасили нову марку Укрпошти "Русскій воєнний корабль … ВСЬО".
- 12 квітня Укрпошта презентувала марку "Русский военный корабль, иди на*уй!".
- Укрпошта за п'ять днів продала пів мільйона марок із російським військовим кораблем, тож запровадила обмеження на кількість цих марок для продажу в одні руки.
- 25 квітня Укрпошта слідом за маркою про російський військовий корабель анонсувала випуск марки з найбільшим у світі літаком "Мрія".
- Також Укрпошта анонсувала, що створить марку, присвячену Kalush Orchestra.
- 25 травня Укрпошта стала першою поштою світу, яка відкрила власний магазин на eBay.
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