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Головна війна з Росією Маріуполю загрожують десятки тисяч смертей від епідемії холери, окупанти почали закривати захоплене місто на карантин

Маріуполю загрожують десятки тисяч смертей від епідемії холери, окупанти почали закривати захоплене місто на карантин

6 червня, 2022 понедiлок
19:42
війна з Росією Маріуполь

В окупованому Маріуполі низка чинників може призвести до вибуху епідемії холери

Про це повідомили в міській раді Маріуполя.

Маріуполь опинився перед загрозою десятків тисяч смертей унаслідок епідемії холери, до якої може призвести низка факторів. Зокрема, як наголосили в міськраді, не працюють централізоване водопостачання та каналізація, а крім того, Маріуполь буквально тоне в смітті та нечистотах. Майже в кожному дворі розташовані стихійні поховання, а літня спека пришвидшила розкладання тисяч трупів під завалами. До того ж, люди не мають ліків і змоги отримати кваліфіковану медичну допомогу, а море й водойми постійно забруднюються сміттям, нечистотами та "трупними" водами. 

Епідемія холери, ймовірно, вже є реальною, а не потенційною загрозою. Про це в ефірі телемарафону зазначив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, російська окупаційна влада починає закривати захоплене місто на карантин, надходить інформація про те, що в місті поширюється ця хвороба.

"Ми спостерігаємо, як місто зачиняється. Крім того, почала надходити інформація, що російська сторона в Ростові-на-Дону підготувала вже окремі інфекційні відділення, де вони готуються приймати власних військових, які можуть потрапляти внаслідок епідемії, і слово "холера" звучить уже всередині міста, всередині окупаційної влади і з боку їхніх кураторів", – сказав він.

Тим часом, за словами Андрющенка, Росія обрала з усіх можливих сценаріїв боротьби з епідемією "найцинічніший", просто заблокувавши людей у Маріуполі, мовляв, "хто виживе, той виживе".

Радник мера Маріуполя додав, що гуманітарна ситуація в місті стає дедалі гіршою: питну воду місцеві мешканці отримують раз на два дні, є проблеми з харчами. Так, окупанти повідомили, що безкоштовну їжу з 1 липня отримуватимуть лише пенсіонери та люди з інвалідністю.

У міській раді наголошують, що врятувати Маріуполь може відновлення роботи "зелених" коридорів і міжнародна гуманітарна місія з повною евакуацією. 

Довідково. Холера – це гостра діарейна інфекція, яка виникає в разі вживанні харчів або води, заражених бактерією Vibrio cholerae О1 або О139. Джерелом збудника інфекції є людина – хворий або носій вібріонів. Холера передається фекально-оральним шляхом від людини до людини: при вживанні забрудненої води, овочів, фруктів, при купанні, а також через їжу і під час побутових контактів. Без належного лікування може призвести до смерті. При своєчасно розпочатому лікуванні нетяжка форма холери закінчується повним одужанням. За відсутності ефективної терапії протягом 2-3 днів у хворого може розвинутись кома. Якщо лікування не почати вчасно, смертність може сягати 10%. А без системного лікування хвороба забирає до 60% життів. 

Інкубаційний період холери триває від кількох годин до 5 днів. Хвороба зазвичай починається гостро і призводить до різкого зневоднення організму.

Симптоми холери:

  • діарея, блювота, болі у животі. Частий (до 10 і більше разів на добу) пронос. При цьому людина втрачає  багато рідини - до 20 літрів на добу. Відтак відбувається згущення крові та зневоднення організму;
  • через втрату з рідиною мікроелементів з'являються м'язові судоми, частіше за все – починаючи з литкових м'язів;
  • загострення рис обличчя, очі западають, синіють губи і вушні раковини;
  • холодна шкіра (холера – одна з небагатьох інфекцій, що супроводжуються нормальною або навіть зниженою температурою тіла);
  • шкіра втрачає пружність, легко збирається в складки і дуже довго розправляється, а шкіра стоп і рук стає зморшкуватою;
  • задишка, різка слабкість.

Холерний вібріон може зберігати життєздатність у воді протягом тривалого часу, в харчових продуктах за кімнатної температури – протягом 2-5 днів, на поверхні плодів і овочів за умов сонячного освітлення – впродовж 8 годин, при низьких температурах і в морській воді – 2 тижні й більше, в кишечнику окремих річкових та морських тварин – декілька місяців. Під час кип'ятіння гине протягом хвилини.

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