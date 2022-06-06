Маріуполю загрожують десятки тисяч смертей від епідемії холери, окупанти почали закривати захоплене місто на карантин

Про це повідомили в міській раді Маріуполя.

Маріуполь опинився перед загрозою десятків тисяч смертей унаслідок епідемії холери, до якої може призвести низка факторів. Зокрема, як наголосили в міськраді, не працюють централізоване водопостачання та каналізація, а крім того, Маріуполь буквально тоне в смітті та нечистотах. Майже в кожному дворі розташовані стихійні поховання, а літня спека пришвидшила розкладання тисяч трупів під завалами. До того ж, люди не мають ліків і змоги отримати кваліфіковану медичну допомогу, а море й водойми постійно забруднюються сміттям, нечистотами та "трупними" водами.

Епідемія холери, ймовірно, вже є реальною, а не потенційною загрозою. Про це в ефірі телемарафону зазначив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, російська окупаційна влада починає закривати захоплене місто на карантин, надходить інформація про те, що в місті поширюється ця хвороба.

"Ми спостерігаємо, як місто зачиняється. Крім того, почала надходити інформація, що російська сторона в Ростові-на-Дону підготувала вже окремі інфекційні відділення, де вони готуються приймати власних військових, які можуть потрапляти внаслідок епідемії, і слово "холера" звучить уже всередині міста, всередині окупаційної влади і з боку їхніх кураторів", – сказав він.

Тим часом, за словами Андрющенка, Росія обрала з усіх можливих сценаріїв боротьби з епідемією "найцинічніший", просто заблокувавши людей у Маріуполі, мовляв, "хто виживе, той виживе".

Радник мера Маріуполя додав, що гуманітарна ситуація в місті стає дедалі гіршою: питну воду місцеві мешканці отримують раз на два дні, є проблеми з харчами. Так, окупанти повідомили, що безкоштовну їжу з 1 липня отримуватимуть лише пенсіонери та люди з інвалідністю.

У міській раді наголошують, що врятувати Маріуполь може відновлення роботи "зелених" коридорів і міжнародна гуманітарна місія з повною евакуацією.

Довідково. Холера – це гостра діарейна інфекція, яка виникає в разі вживанні харчів або води, заражених бактерією Vibrio cholerae О1 або О139. Джерелом збудника інфекції є людина – хворий або носій вібріонів. Холера передається фекально-оральним шляхом від людини до людини: при вживанні забрудненої води, овочів, фруктів, при купанні, а також через їжу і під час побутових контактів. Без належного лікування може призвести до смерті. При своєчасно розпочатому лікуванні нетяжка форма холери закінчується повним одужанням. За відсутності ефективної терапії протягом 2-3 днів у хворого може розвинутись кома. Якщо лікування не почати вчасно, смертність може сягати 10%. А без системного лікування хвороба забирає до 60% життів.

Інкубаційний період холери триває від кількох годин до 5 днів. Хвороба зазвичай починається гостро і призводить до різкого зневоднення організму.

Симптоми холери:

діарея, блювота, болі у животі. Частий (до 10 і більше разів на добу) пронос. При цьому людина втрачає багато рідини - до 20 літрів на добу. Відтак відбувається згущення крові та зневоднення організму;

через втрату з рідиною мікроелементів з'являються м'язові судоми, частіше за все – починаючи з литкових м'язів;

загострення рис обличчя, очі западають, синіють губи і вушні раковини;

холодна шкіра (холера – одна з небагатьох інфекцій, що супроводжуються нормальною або навіть зниженою температурою тіла);

шкіра втрачає пружність, легко збирається в складки і дуже довго розправляється, а шкіра стоп і рук стає зморшкуватою;

задишка, різка слабкість.

Холерний вібріон може зберігати життєздатність у воді протягом тривалого часу, в харчових продуктах за кімнатної температури – протягом 2-5 днів, на поверхні плодів і овочів за умов сонячного освітлення – впродовж 8 годин, при низьких температурах і в морській воді – 2 тижні й більше, в кишечнику окремих річкових та морських тварин – декілька місяців. Під час кип'ятіння гине протягом хвилини.