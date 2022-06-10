Окупованому Маріуполю загрожує великий спалах холери, - британська розвідка
Наразі в тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі існує ризик великого спалаху холери, поодинокі випадки реєструють з травня
Про це інформує військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.
У розвідці зауважують, що в 1995 році Україна теж страждала від незначних спалахів холери на узбережжі Азовського моря.
Оскільки медичні послуги в Маріуполі, ймовірно, близькі до колапсу, великий спалах холери в Маріуполі суттєво погіршить ситуацію.
Також британські розвідники зазначають, що Росія знову контролює більшу частину Сєверодонецька в Луганській області, але її війська мало просунулися у спробах оточити велику територію з півночі та півдня.
На окупованих територіях півдня України фіксують нестачу питної води, а в Херсоні немає медикаментів. Також існують серйозні перебої в телефонному звʼязку та інтернет-послугах.
- В окупованому Маріуполі – медичний колапс. 8 червня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у місті катастрофічно не вистачає лікарів, російські загарбники вмовляють повернутись до роботи пенсіонерів, яким понад 80 років
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