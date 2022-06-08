У Маріуполі бракує лікарів, окупанти хочуть повернути до роботи пенсіонерів 80+, - радник мера

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він каже, що бракує не лише вузьких спеціалістів, але й навіть терапевтів. Маріупольцям пропонують "почекати" або самостійно їхати в Донецьк. Крім того, Андрющенко опублікував фото списку лікарів Маріупольської лікарні №3.

Нагадаємо, Маріуполю загрожують десятки тисяч смертей від епідемії холери, окупанти почали закривати захоплене місто на карантин.

В окупованому Маріуполі довжелезні черги за гумдопомогою, люди втрачають свідомість.

"Фактично лікарня обслуговує зараз Центральний та Приморський райони, де не менше 70 тис. осіб. Це – наочна демонстрація повного паралічу та колапсу медицини. Тому до нескінченності можна казати, що в місті немає загрози епідемії, що життя покращилось. Але табло каже про зворотнє. В такому стані медицини будь-яка інфекційна хвороба перетворюється на смертельну епідемію", – пише Андрющенко.