У Маріуполі бракує лікарів, окупанти хочуть повернути до роботи пенсіонерів 80+, - радник мера
В окупованому Маріуполі – медичний колапс. У місті катострофічно не вистачає лікарів, російські загарбники вмовляють повернутись до роботи пенсіонерів, яким більше 80 років
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Він каже, що бракує не лише вузьких спеціалістів, але й навіть терапевтів. Маріупольцям пропонують "почекати" або самостійно їхати в Донецьк. Крім того, Андрющенко опублікував фото списку лікарів Маріупольської лікарні №3.
"Фактично лікарня обслуговує зараз Центральний та Приморський райони, де не менше 70 тис. осіб. Це – наочна демонстрація повного паралічу та колапсу медицини. Тому до нескінченності можна казати, що в місті немає загрози епідемії, що життя покращилось. Але табло каже про зворотнє. В такому стані медицини будь-яка інфекційна хвороба перетворюється на смертельну епідемію", – пише Андрющенко.
- Нагадаємо, Маріуполю загрожують десятки тисяч смертей від епідемії холери, окупанти почали закривати захоплене місто на карантин.
- В окупованому Маріуполі довжелезні черги за гумдопомогою, люди втрачають свідомість.
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