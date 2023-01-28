Окупанти в Маріуполі знесуть цілий мікрорайон під забудову
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що загарбники в тимчасово окупованому місті планують знести мікрорайон Азов'є для "елітної забудови"
Про це Петро Андрющенко поінформував у телеграмі.
"Цивільні окупанти розпочали демонтаж майже цілого мікрорайону Азов’є задля розчищення місця під забудову. Цілком вціліли будинки - під екскаватор за хабар", - написав радник мера.
Він додав, що навесні російські забудовники, наближені до федерального уряду, розпочнуть процес побудови "елітних квартир" економкласу.
- Нагадаємо, раніше Петро Андрющенко повідомляв, що загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі щодня зносять багатоповерхівки, які раніше були під атаками.
- 24 січня стало відомо, що гауляйтер Донецької області Денис Пушилін призначив на посаду "мера" Маріуполя колишнього працівника міліції Олега Моргуна, засудженого на 11 років.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 42.6Продаж 43.59
- Актуальне
- Важливе