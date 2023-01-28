Окупанти в Маріуполі знесуть цілий мікрорайон під забудову

Про це Петро Андрющенко поінформував у телеграмі.

"Цивільні окупанти розпочали демонтаж майже цілого мікрорайону Азов’є задля розчищення місця під забудову. Цілком вціліли будинки - під екскаватор за хабар", - написав радник мера.

Він додав, що навесні російські забудовники, наближені до федерального уряду, розпочнуть процес побудови "елітних квартир" економкласу.

Нагадаємо, раніше Петро Андрющенко повідомляв, що загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі щодня зносять багатоповерхівки, які раніше були під атаками.

24 січня стало відомо, що гауляйтер Донецької області Денис Пушилін призначив на посаду "мера" Маріуполя колишнього працівника міліції Олега Моргуна, засудженого на 11 років.

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