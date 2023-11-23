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Окупанти в Мелітополі готують агентів для наведення ударів по місту після його деокупації, - Федоров

23 листопада, 2023 четвер
13:37
Війна з Росією Мелітополь

Російські окупанти готують агентуру в тимчасово захопленому Мелітополі для наведення ракетних ударів по місту після його деокупації

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Рашисти кажуть, що у Мелітополі "назавжди", але готують агентуру на післядеокупацію", - йдеться у повідомленні.

За словами мешканців, росіяни вербують агентів та навчають їх ставити мітки на об'єкти інфраструктури, щоб ворогу легше було потрапити по них ракетами.

"Впевнений, серед справжніх мелітопольців таких зрадників не знайдеться. А всім любителям русні краще вже пакувати валізи – вам місця в українському Мелітополі не буде", - сказав Федоров.

  • Кількість охочих вивчати українську мову на тимчасово окупованих територіях перевищила очікування Кремля. На ТОТ бракує потрібних підручників.
Росія
Мелітополь
російська армія
окуповані території
окупанти
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