Росіян обурила велика кількість охочих вивчати українську мову на ТОТ, – Центр нацспротиву
Кількість охочих вивчати українську мову на тимчасово окупованих територіях перевищила очікування Кремля. На ТОТ бракує потрібних підручників
Про це повідомив Центр нацспротиву.
"У школах на ТОТ тимчасово дозволено отримувати уроки української мови, якщо є заява батьків. Навіть попри тиск, який здійснюють на батьків, кількість заяв щодо вивчення української більше, ніж очікували у Кремлі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на ТОТ бракує підручників, адже для таких уроків росіяни надрукували свої "підручники" української мови з розповідями про "братні народи" й виправдовуванням окупації. Проте кількість охочих учити українську більше, ніж кількість примірників пропагандистської макулатури.
Окупаційна адміністрація наказала директорам підконтрольних шкіл провести бесіди з батьками, аби ті відмовилися від вивчення їхньою дитиною рідної мови.
- Наприкінці серпня повідомлялося, що окупанти завезли на Херсонщину 7 тонн пропагандистських "підручників", найбільше – з історії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.2 Купівля 37.2Продаж 37.75
- EUR Купівля 40.21Продаж 41.16
- Актуальне
- Важливе