Росіян обурила велика кількість охочих вивчати українську мову на ТОТ, – Центр нацспротиву

Про це повідомив Центр нацспротиву.

"У школах на ТОТ тимчасово дозволено отримувати уроки української мови, якщо є заява батьків. Навіть попри тиск, який здійснюють на батьків, кількість заяв щодо вивчення української більше, ніж очікували у Кремлі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на ТОТ бракує підручників, адже для таких уроків росіяни надрукували свої "підручники" української мови з розповідями про "братні народи" й виправдовуванням окупації. Проте кількість охочих учити українську більше, ніж кількість примірників пропагандистської макулатури.

Окупаційна адміністрація наказала директорам підконтрольних шкіл провести бесіди з батьками, аби ті відмовилися від вивчення їхньою дитиною рідної мови.