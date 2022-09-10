Окупанти в ніч на 10 вересня обстріляли Харківський район, загинула жінка

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, близько 01:00 російська армія завдала удару по Харківському району області. Унаслідок обстрілу в населеному пункті Нова Водолага зруйновано приватний будинок, спалахнула пожежа. Загинула 62-річна жінка.

Упродовж минулої доби, 9 вересня, ворог активно обстрілював мирне населення Харкова, а також завдавав ударів по населених пунктах Ізюмського, Чугуївського та Богодухівського районів. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди. Спалахнули численні пожежі.

"Ворог мстить за успішні дії ЗСУ по звільненню Харківщини. Тому вчора вдень масовано обстрілював мирних людей у Харкові та звільненій Балаклії", - пише Синєгубов.

Так, унаслідок вчорашніх обстрілів Харкова було поранено 14 людей, троє з них - діти. В Ізюмському районі госпіталізовано п'ятеро людей. У Харківському районі поранено одну людину.

Учора, 9 вересня, окупанти обстрілювали Харків. Є поранені, троє з яких - діти.

Генштаб повідомив, що ЗСУ звільнили понад 1 тис. кв. км території на Харківщині.