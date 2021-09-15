Окупанти в СІЗО поставили Джелялова на облік як "схильного до терактів"

Про це повідомив у Facebook його адвокат Микола Полозов.

Сьогодні він зміг зустрітися зі своїм підзахисним.

"Буквально напередодні нашої зустрічі Наріману повідомили, що він поставлений на облік як особа схильна до скоєння терористичних і екстремістських злочинів. Що явно свідчить про повне незнання співробітниками СІЗО принципів кримінального провадження і такого поняття як презумпція невинуватості. Звичайно ж, усі подібні незаконні адміністративні рішення ми будемо оскаржувати", - написав Полозов.

За словами адвоката, Джелялов виглядає добре і не скаржиться на здоров'я. Окупанти утримують його в двомісній камері разом з фігурантом справи про релігійну організацію "Свідків Єгови", яку заборонили в Росії і в окупованому Криму.

"Наріман просив передати, що вдячний кожному! Підтримка дуже важлива! Попросив не забувати про Асана, Азіза (Ахтемових - ред.) і усіх політв'язнів. Боротьба за свободу триває"! - додав Полозов.