Окупанти в СІЗО поставили Джелялова на облік як "схильного до терактів"
Заарештованого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова в СІЗО поставили на облік як "схильного до скоєння терористичних і екстремістських злочинів"
Про це повідомив у Facebook його адвокат Микола Полозов.
Сьогодні він зміг зустрітися зі своїм підзахисним.
"Буквально напередодні нашої зустрічі Наріману повідомили, що він поставлений на облік як особа схильна до скоєння терористичних і екстремістських злочинів. Що явно свідчить про повне незнання співробітниками СІЗО принципів кримінального провадження і такого поняття як презумпція невинуватості. Звичайно ж, усі подібні незаконні адміністративні рішення ми будемо оскаржувати", - написав Полозов.
За словами адвоката, Джелялов виглядає добре і не скаржиться на здоров'я. Окупанти утримують його в двомісній камері разом з фігурантом справи про релігійну організацію "Свідків Єгови", яку заборонили в Росії і в окупованому Криму.
"Наріман просив передати, що вдячний кожному! Підтримка дуже важлива! Попросив не забувати про Асана, Азіза (Ахтемових - ред.) і усіх політв'язнів. Боротьба за свободу триває"! - додав Полозов.
- Нагадаємо, російський окупаційний "суд" у Сімферополі взяв під варту заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова до 4 листопада. Також суд заарештував Азіза і Асана Ахтемових.
- Федеральна служба безпеки Росії заявила, що вибух газопроводу в окупованому Криму в серпні 2021 року нібито був організований українською розвідкою, а також до нього залучалися кримчани Асан і Азіз Ахтемови й заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов.
- ФСБ Росії показала відеофрагменти допитів із нібито зізнанням фігурантів "справи" про диверсію на газопроводі в окупованому Криму Асана й Азіза Ахтемових.
- Згодом, захист заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова подав апеляцію на рішення окупаційного "суду", який відправив його під варту.
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