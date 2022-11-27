Окупанти вчергове обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Про це повідомили у ОК "Північ".

З 11:06 до 11:22 повідомили про 3 приходи, імовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Янжулівка. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

О 14:20 повідомили про 2 приходи, імовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Вільна Слобода. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, над ранок вівторка, 22 листопада, окупанти обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини. Росіяни били з самохідних артилерійських установок (САУ), реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) та мінометів