Окупанти вчергове обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини
Інформації про втрат серед військових та цивільного населення немає.
Про це повідомили у ОК "Північ".
З 11:06 до 11:22 повідомили про 3 приходи, імовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Янжулівка. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
О 14:20 повідомили про 2 приходи, імовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Вільна Слобода. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
- Нагадаємо, над ранок вівторка, 22 листопада, окупанти обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини. Росіяни били з самохідних артилерійських установок (САУ), реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) та мінометів
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