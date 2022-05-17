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Головна війна з Росією Окупанти вдарили авіацією по заводу Knauf на Донеччині

Окупанти вдарили авіацією по заводу Knauf на Донеччині

17 травня, 2022 вiвторок
19:53
війна з Росією Соледар, Бахмут, авіаудар, Донецька область, завод

Російські загарбники здійснили авіаудар по підприємству з виробництва будматеріалів Knauf Україна у Соледарі Бахмутського району Донецької області

Про це повідомив у Telegram очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Важливе для області підприємство - Knauf Україна - було атаковане сьогодні російською авіацією. Від ударів постраждали приміщення підприємства, зайнялася пожежа.
Рятувальники ДСНС намагаються її приборкати", - написав Кириленко.

За даними очільника ОВА, люди внаслідок авіаудару не постраждали. Водночас Кириленко наголосив, що завод не мав жодного військового значення.

"Вкотре росіяни атакують виключно цивільний об'єкт. Вони навмисне руйнують промисловість Донеччини, намагаючись знищити те, що відбудовувалося роками й десятиліттями. Але вони не врахували того, наскільки затятими є українці. Вистоїмо. Виборемо. Відбудуємо", - написав Кириленко.

Користувачі соцмереж публікують відео, на якому можна побачити великий стовп чорного диму над Соледаром.

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Новини
Донецька область
завод
обстріл
авіаудар
Бахмут
Павло Кириленко
Соледар
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