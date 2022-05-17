Окупанти вдарили авіацією по заводу Knauf на Донеччині

Про це повідомив у Telegram очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Важливе для області підприємство - Knauf Україна - було атаковане сьогодні російською авіацією. Від ударів постраждали приміщення підприємства, зайнялася пожежа.

Рятувальники ДСНС намагаються її приборкати", - написав Кириленко.

За даними очільника ОВА, люди внаслідок авіаудару не постраждали. Водночас Кириленко наголосив, що завод не мав жодного військового значення.

"Вкотре росіяни атакують виключно цивільний об'єкт. Вони навмисне руйнують промисловість Донеччини, намагаючись знищити те, що відбудовувалося роками й десятиліттями. Але вони не врахували того, наскільки затятими є українці. Вистоїмо. Виборемо. Відбудуємо", - написав Кириленко.

Користувачі соцмереж публікують відео, на якому можна побачити великий стовп чорного диму над Соледаром.

17 травня російська ракета влучила у п'ятиповерхівку в Бахмуті: загинула людина, тяжко поранено 9-річну дівчинку.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb