Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Окупанти вдарили по Херсону, є двоє загиблих та двоє травмованих
Оновлено

Окупанти вдарили по Херсону, є двоє загиблих та двоє травмованих

15 грудня, 2022 четвер
12:27
війна з Росією обстріл Херсонщина

У четвер, 15 грудня, росіяни вдарили по центру Херсона, снаряд влучив у пункт медичної та гуманітарної допомоги, загинула 32-річна жінка та 70-річний чоловік, ще двоє людей травмовані

Про це "Суспільному" повідомила працівниця обласного терцентру екстреної медицини та медицини катастроф.

"Двоє загиблих - 32-річна парамедикиня отримала травми, несумісні з життям. І чоловік 70 років, наразі невідомий, вірогідно, отримував гуманітарну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що двоє людей були травмовані. Чоловік 38 років, який проходив поруч, отримав мінно-вибухову травму, черепно-мозкову та травму плеча. Жінка 44 років також отримала черепно-мозкову та мінно-вибухову травми та осколкове поранення обличчя. Обоє наразі в лікарні.

Раніше заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко зазначив, що удар прийшовся у 100 метрах від будівлі Херсонської ОВА, яка була атакована вчора. Наразі на місці працюють екстрені служби.

  • За добу 14 грудня окупанти здійснили 86 обстрілів по території Херсонщини, уражено житлові квартали, школу будівлю ОДА та суднобудівний завод.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Херсон
Херсонщина
окупанти
ракетний удар
Читайте також:
білорусь солдати лукашенко
14 грудня, 2022 середа
У Офісі президента відреагували на оголошену Лукашенком раптову перевірку боєготовності військ Білорусі
Дмитро Пєсков
14 грудня, 2022 середа
У Путіна заявили, що захоплення Одеси та Чернігова не на часі: в ЦПД пояснили, чому Кремль змінив риторику
Дмитро Пєсков
13 грудня, 2022 вiвторок
У Кремлі відповіли на заклик Зеленського розпочати на Різдво виведення військ РФ з України
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.47
    Купівля 39.47
    Продаж 40.18
  • EUR
    Купівля 41.11
    Продаж 42.17
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
15 грудня
12:40
Денис Шмигаль
Україна отримала від ООН $4,5 млрд гумдопомоги: в уряді пояснили, куди спрямували гроші
12:39
шеврон ЗСУ
США удвічі розширять програму навчання українських військових у Німеччині, - NYT
12:16
Безпілотник
Безпілотник РФ намагався атакувати прикордонників Миколаївщини
12:04
Ексклюзив
Окупанти
Білорусь та Крим незручні для наступу РФ на Україну, росіяни можуть рухатися тільки з одного напрямку, - військовий експерт Світан
12:03
OPINION
Юрій Богданов
У Росії не буде іншого шансу
11:48
Німеччина уряд
У Німеччині будують завод з виробництва боєприпасів, яких потребує Україна, - ЗМІ
11:40
Ексклюзив
Володимир Путін
ЄС та НАТО найближчим часом звернуться із заявою, в якій планують закликати РФ вивести війська з України, - дипломат Войтко
11:39
Укренерго
В Україні зберігається значний дефіцит електроенергії, ситуація ускладнюється погодою, - Укренерго
11:09
Польща
Польща заблокувала в ЄС пакет рішень, серед яких надання 18 млрд євро Україні, - Politico
10:55
Ексклюзив
піротехніки ДСНС
В Україні вилучили понад 305 тис. вибухонебезпечних предметів за час повномасштабної війни, - пресофіцер ДСНС Хорунжий
10:50
СБУ знає вже поіменно всіх колаборантів і зрадників із окупаційного "МВД РФ" на Херсонщині
Штурмували міста Півдня й Сходу та грабували елеватори: 15 терористів "Л/ДНР" отримали по 15 років ув'язнення
10:40
Інфографіка
російська техніка
На війні в Україні за добу Росія втратила 590 окупантів, 27 безпілотників, 5 танків і 12 артсистем
10:39
ЄС
Відомий дипломат про умови макрофіну від ЄС: європейці хочуть бачити демократичний парламент, верховенство права і свободу слова (документ)
10:32
У тимчасово окупованій Кадіївці Луганської області в казармі росіян пролунав вибух, - Гайдай
10:27
Інфографіка
долар євро валюта обмін
В Україні підскочив курс євро, що з вартістю долара
10:14
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Україна наближається до дискусії щодо отримання літаків, - Згурець
10:13
Обстріли Херсона
Війська РФ 86 разів обстріляли Херсонщину за добу: загинули троє цивільних, ще 13 - отримали поранення
10:12
електромережі ЛЕП світло
У Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії, у столиці - планові
10:05
OPINION
Олег Манчура
Сила громадянського суспільства має зупинити перетворення України на "другую Рассію"
10:01
Радбез ООН
До конгресу США внесли резолюцію, що пропонує виключити Росію з Радбезу ООН
09:58
російська армія, мобілізація
Загарбники на Луганщині замінюють колаборантів у "місцевих органах" на правоохоронців із Краснодара, - ОВА
09:55
Турецький безпілотний винищувач, оснащений українським двигуном, здійснив перший політ
09:49
Огляд
Нотатки з підвалу, український Донецьк і бабця в УПА - 5 книг, в яких усе (не) стає на свої місця
09:41
Наслідки обстрілу Харківщини 8 грудня
Близько опівночі окупанти обстріляли критичну інфраструктуру в Куп'янську з ЗРК С-300
09:29
білоруські військові
Британська розвідка оцінила можливість нового наступу на Північ України
09:27
Шевченкове, Миколаївщина
Росіяни обстріляли інфраструктуру Миколаївщини: під ураженням опинилися дві громади
09:26
Ексклюзив
Микола Княжицький
Закон про медіа повертає Україну у радянські часи з державним телебаченням, - Княжицький
09:24
окупанти
РФ зосередилась на веденні наступу по Бахмутському та Авдіївському напрямках, ще на трьох - намагається покращити тактичне положення
09:20
Укрпошта з 15 грудня відкрила передзамовлення новорічної марки
09:18
Ексклюзив
Іван Федоров
Окупанти не випускають із Мелітополя чоловіків, які підлягають призову на військову службу, - мер Федоров
09:00
Аналітика
нафта танкер корабель
Темний флот Віктора Артемова: як український бізнесмен створив глобальну схему нафтової контрабанди
08:59
ЗСУ
ЗСУ уразили райони скупчення й склади ворога та відбили атаки біля 6 населених пунктів
08:58
Обстріли Нікопольщини
Понад 14 годин тривоги: окупанти гатили по Нікопольщині з "градів" та важкої артилерії, є пошкодження
08:36
Окупанти
Росіяни замінували дачні ділянки на узбережжях річок Конка і Чайка та "евакуювали" жителів острова біля Херсона, - Генштаб
08:35
Військові РФ убили ще двох мирних жителів Донеччини, четверо - зазнали поранень
08:08
OPINION
Юрій Бутусов
Брехня — це завжди вогонь по своїх
08:02
окупант ЗАЕС
Загарбники намагаються переключити ЗАЕС до енергетичної системи РФ, - Генштаб
08:01
Написаний у 1865 році «Натюрморт з хлібом і яйцями» Поля Сезанна
За натюрмортом на картині Сезанна майже 160 років ховався автопортрет
08:00
Ексклюзив
протез, реабілітація
Зламали тіло, але не дух: як у Львові створюють найбільший реабілітаційний центр для військових
07:40
путін путлер
В ISW назвали причину відмови Путіна від щорічного послання до Федеральних зборів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV