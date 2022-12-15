Окупанти вдарили по Херсону, є двоє загиблих та двоє травмованих
У четвер, 15 грудня, росіяни вдарили по центру Херсона, снаряд влучив у пункт медичної та гуманітарної допомоги, загинула 32-річна жінка та 70-річний чоловік, ще двоє людей травмовані
Про це "Суспільному" повідомила працівниця обласного терцентру екстреної медицини та медицини катастроф.
"Двоє загиблих - 32-річна парамедикиня отримала травми, несумісні з життям. І чоловік 70 років, наразі невідомий, вірогідно, отримував гуманітарну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що двоє людей були травмовані. Чоловік 38 років, який проходив поруч, отримав мінно-вибухову травму, черепно-мозкову та травму плеча. Жінка 44 років також отримала черепно-мозкову та мінно-вибухову травми та осколкове поранення обличчя. Обоє наразі в лікарні.
Раніше заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко зазначив, що удар прийшовся у 100 метрах від будівлі Херсонської ОВА, яка була атакована вчора. Наразі на місці працюють екстрені служби.
- За добу 14 грудня окупанти здійснили 86 обстрілів по території Херсонщини, уражено житлові квартали, школу будівлю ОДА та суднобудівний завод.
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