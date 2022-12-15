Окупанти вдарили по Херсону, є двоє загиблих та двоє травмованих

Про це "Суспільному" повідомила працівниця обласного терцентру екстреної медицини та медицини катастроф.

"Двоє загиблих - 32-річна парамедикиня отримала травми, несумісні з життям. І чоловік 70 років, наразі невідомий, вірогідно, отримував гуманітарну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що двоє людей були травмовані. Чоловік 38 років, який проходив поруч, отримав мінно-вибухову травму, черепно-мозкову та травму плеча. Жінка 44 років також отримала черепно-мозкову та мінно-вибухову травми та осколкове поранення обличчя. Обоє наразі в лікарні.

Раніше заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко зазначив, що удар прийшовся у 100 метрах від будівлі Херсонської ОВА, яка була атакована вчора. Наразі на місці працюють екстрені служби.

За добу 14 грудня окупанти здійснили 86 обстрілів по території Херсонщини, уражено житлові квартали, школу будівлю ОДА та суднобудівний завод.

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