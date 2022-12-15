Війська РФ 86 разів обстріляли Херсонщину за добу: загинули троє цивільних, ще 13 - отримали поранення
За добу 14 грудня окупанти здійснили 86 обстрілів по території Херсонщини, уражено житлові квартали, школу будівлю ОДА та суднобудівний завод
Про це поінформував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у телеграм.
Упродовж 14 грудня росіяни 86 разів обстріляли Херсонську область з артилерії, РСЗВ, танків, мінометів та БПЛА.
Під ворожим вогнем опинилися житлові квартали обласного центру. Також окупанти в Херсоні поцілили в суднобудівний завод, освітній заклад, склади, приміщення видання газети, школу, магазин, будівлю Херсонської ОДА, приватні та багатоквартирні будинки.
Через атаку військ РФ троє людей загинули, ще 13 - отримали поранення.
- Нагадаємо, 14 грудня війська РФ завдали удару з РСЗВ по Херсону: під ураженням опинилася будівля обласної адміністрації, голова ОВА опублікував фото наслідків обстрілу.
- Тоді ж через російську агресію в Херсоні загинув 8-річний хлопчик.
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