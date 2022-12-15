Про це поінформував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у телеграм.

Упродовж 14 грудня росіяни 86 разів обстріляли Херсонську область з артилерії, РСЗВ, танків, мінометів та БПЛА.

Під ворожим вогнем опинилися житлові квартали обласного центру. Також окупанти в Херсоні поцілили в суднобудівний завод, освітній заклад, склади, приміщення видання газети, школу, магазин, будівлю Херсонської ОДА, приватні та багатоквартирні будинки.

Через атаку військ РФ троє людей загинули, ще 13 - отримали поранення.

Нагадаємо, 14 грудня війська РФ завдали удару з РСЗВ по Херсону: під ураженням опинилася будівля обласної адміністрації, голова ОВА опублікував фото наслідків обстрілу.

Тоді ж через російську агресію в Херсоні загинув 8-річний хлопчик.

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