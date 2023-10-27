Окупанти вдарили по Херсону та області: є загиблий та постраждалий
У п'ятницю, 27 жовтня, російські терористи атакували місто Херсон та смт Зеленівка Херсонської області. Унаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік, ще один отримав поранення
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що російські бойовики поцілили в житловий будинок у Зеленівці. До розборів завалів залучили 12 спеціалістів.
Відомо, що під час рятувальної операції ДСНС виявили тіло чоловіка. Наразі особа жертви встановлюється.
Крім цього, росіяни вдарили по середмістю Херсона. Через ворожий удар постраждав 36-річний чоловік. Його госпіталізували з пораненнями спини й тулуба у стані середньої важкості.
- Російська окупаційна армія у четвер, 26 жовтня, скинула чотири авіабомби на село Тягинка Херсонської області, внаслідок чого загинув чоловік.
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