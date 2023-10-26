Росіяни скинули 4 авіабомби на село на Херсонщині: загинув чоловік
Російська окупаційна армія у четвер, 26 жовтня, скинула чотири авіабомби на село Тягинка Херсонської області, внаслідок чого загинув чоловік
Про це інформує пресслужба Херсонської ОВА.
Зазначається, що Тягинку у Бериславському районі Херсонщини росіяни атакували в обід.
"В обід окупанти скинули на населений пункт чотири керовані авіабомби", - йдеться у повідомленні.
Одна з авіабомб влучила неподалік місцевого кафе, внаслідок чого від отриманих травм загинув 59-річний чоловік.
- Того ж дня РФ здійснила черговий напад на цивільних. Унаслідок обстрілу села Пожня Сумської області загинув 16-річний хлопець.
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