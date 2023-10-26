Росіяни скинули 4 авіабомби на село на Херсонщині: загинув чоловік

Про це інформує пресслужба Херсонської ОВА.

Зазначається, що Тягинку у Бериславському районі Херсонщини росіяни атакували в обід.

"В обід окупанти скинули на населений пункт чотири керовані авіабомби", - йдеться у повідомленні.

Одна з авіабомб влучила неподалік місцевого кафе, внаслідок чого від отриманих травм загинув 59-річний чоловік.