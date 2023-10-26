Росіяни обстріляли село на Сумщині: загинув 16-річний хлопець

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

"Близько 13:00 ворожа артилерія накрила загиблого прямісінько на ґанку власного будинку", - написав він.

Також є руйнування приватних будинків.

Довідка: Село Пожня входить до Великописарівської територіальної громади, яка розташована у південно-східній частині Сумської області. Адміністративний центр громади – смт Велика Писарівка, поблизу розташований контрольно-пропускний пункт "Велика Писарівка" на кордоні з Російською Федерацією.