Росіяни обстріляли село на Сумщині: загинув 16-річний хлопець
Удень 26 жовтня РФ здійснила черговий напад на цивільних. Унаслідок обстрілу села Пожня Сумської області загинув 16-річний хлопець
Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.
"Близько 13:00 ворожа артилерія накрила загиблого прямісінько на ґанку власного будинку", - написав він.
Також є руйнування приватних будинків.
Довідка: Село Пожня входить до Великописарівської територіальної громади, яка розташована у південно-східній частині Сумської області. Адміністративний центр громади – смт Велика Писарівка, поблизу розташований контрольно-пропускний пункт "Велика Писарівка" на кордоні з Російською Федерацією.
- У червні генерал Сергій Наєв закликав мешканців прикордоння Сумщини евакуюватися. "Ворог із незрозумілою наполегливістю майже щодня тероризує територію Сумщини, особливо не обираючи методи. Росіяни ведуть вогонь із РСЗВ, артилерії та завдають ударів із повітря керованими авіаційними боєприпасами", - зазначив він.
- 10 липня влада Сумської області ухвалила рішення щодо примусової евакуації людей із п’ятикілометрової зони від державного кордону України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.31 Купівля 37.31Продаж 38
- EUR Купівля 39.47Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе