Окупанти вдруге за день обстріляли Харків, виникла пожежа у багатоповерхівці
Артобстрілу зазнав Київський район Харкова
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Артобстріл Київського району. Декілька "прильотів". Пожежа у багатоповерхівці", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, що сьогодні зранку окупанти обстріляли центр Харкова, загинуло декілька людей, близько десяти зазнали поранення
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