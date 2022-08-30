Окупанти обстріляли центр Харкова з артилерії, у місті пожежа, є загиблі та поранені
Сьогодні, 30 серпня, російські окупанти обстріляли центр Харкова
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Артилерійський обстріл центральної частини міста. Попередньо вісім прильотів. Досить великий квадрат. Поки що знаємо про пожежу в одному з найулюбленіших місць відпочинку харків'ян. Прилетіло і до ще одного місця відпочинку – вибиті вікна у навколишніх будинках. Про жертв та постраждалих інформація уточнюється", - написав він.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що щонайменше одна людина зазнала поранення.
"Російські окупанти обстріляли центральні райони Харкова. Є руйнування, щонайменше 1 людина зазнала поранення. Інформація уточняється. Є імовірність нових прильотів. Залишайтеся в укриттях", - написав Синєгубов.
Згодом Ігор Терехов написав про декількох загиблих внаслідок прильотів.
"Надходить інформація про приліт поряд із п'ятиповерховим житловим будинком, а також про потрапляння до одного з дошкільних навчальних закладів. Усі у центрі міста. Вже є інформація про трьох загиблих та чотирьох поранених", - написав Терехов.
О 10:45 мер уточнив інформацію про постраждалих.
"Уточнена інформація щодо постраждалих на цю хвилину. 5 загиблих та 7 поранених", - написав Терехов.
Голова Харківської ОВА о 10:49 сповістив про 9 поранених.
"На місці працюють усі екстрені служби, потерпілим надається допомога. Інформація уточнюється. Можливі нові обстріли. Залишайтеся в укриттях", - додав Синєгубов.
- Нагадаємо, вчора Олег Синєгубов показав фото наслідків удару окупантів по центру Харкова
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