Окупанти обстріляли центр Харкова з артилерії, у місті пожежа, є загиблі та поранені

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Артилерійський обстріл центральної частини міста. Попередньо вісім прильотів. Досить великий квадрат. Поки що знаємо про пожежу в одному з найулюбленіших місць відпочинку харків'ян. Прилетіло і до ще одного місця відпочинку – вибиті вікна у навколишніх будинках. Про жертв та постраждалих інформація уточнюється", - написав він.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що щонайменше одна людина зазнала поранення.

"Російські окупанти обстріляли центральні райони Харкова. Є руйнування, щонайменше 1 людина зазнала поранення. Інформація уточняється. Є імовірність нових прильотів. Залишайтеся в укриттях", - написав Синєгубов.

Згодом Ігор Терехов написав про декількох загиблих внаслідок прильотів.

"Надходить інформація про приліт поряд із п'ятиповерховим житловим будинком, а також про потрапляння до одного з дошкільних навчальних закладів. Усі у центрі міста. Вже є інформація про трьох загиблих та чотирьох поранених", - написав Терехов.

О 10:45 мер уточнив інформацію про постраждалих.

"Уточнена інформація щодо постраждалих на цю хвилину. 5 загиблих та 7 поранених", - написав Терехов.

Голова Харківської ОВА о 10:49 сповістив про 9 поранених.

"На місці працюють усі екстрені служби, потерпілим надається допомога. Інформація уточнюється. Можливі нові обстріли. Залишайтеся в укриттях", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, вчора Олег Синєгубов показав фото наслідків удару окупантів по центру Харкова

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