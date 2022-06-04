Про це повідомило оперативне командування "Північ" у фейсбуці.

"Близько 12:04 спостерігачі за шумом двигуна зафіксували реактивний літак, який вздовж державного кордону здійснив близько 6 запусків ракет по території України на напрямок н.п. Гудове", - зауважили в ЗСУ.

Серед українських військових і техніки втрат немає. Інформацію щодо жертв серед цивільних і руйнування з'ясовують.

Уранці 4 червня окупанти з території РФ обстріляли прикордоння Сумщини некерованими ракетами та пошкодили будинки.

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