Про це повідомила Держприкордонслужба в телеграмі.

"Сьогодні близько 4-ї години ранку ворожа авіація здійснила 6 пусків некерованими ракетами, які розірвалися на околиці прикордонних населених пунктів Сумського району", - зазначили прикордонники.

Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив у телеграмі, що обстріл вели з території РФ ракетами "повітря - земля".

"В результаті вибухів пошкоджені будинки у одному з населених пунктів Сумської громади", - зауважив він.

3 червня окупанти з території РФ близько 20 разів обстріляли Сумщину з мінометів.

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