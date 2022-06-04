Окупанти завдали 6 ракетних ударів по Сумщині: пошкоджено будинки
Уранці 4 червня окупанти з території РФ обстріляли прикордоння Сумщини некерованими ракетами та пошкодили будинки
Про це повідомила Держприкордонслужба в телеграмі.
"Сьогодні близько 4-ї години ранку ворожа авіація здійснила 6 пусків некерованими ракетами, які розірвалися на околиці прикордонних населених пунктів Сумського району", - зазначили прикордонники.
Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив у телеграмі, що обстріл вели з території РФ ракетами "повітря - земля".
"В результаті вибухів пошкоджені будинки у одному з населених пунктів Сумської громади", - зауважив він.
- 3 червня окупанти з території РФ близько 20 разів обстріляли Сумщину з мінометів.
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