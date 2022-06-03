Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

"2 червня після 17 години, росіяни зі своєї території почали вести вогонь з мінометів по території Миропільської громади, Сумський район. Близько 20 прильотів", - зауважив він.

За словами Дмитра Живицького, унаслідок обстрілів немає жертв і руйнувань.

2 червня окупанти завдали ракетних ударів по Сумщині, унаслідок чого щонайменше троє людей зазнали поранень.

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