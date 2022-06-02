Окупанти завдали ракетних ударів по Сумщині: щонайменше троє людей зазнали поранень
У ніч на 2 червня росіяни завдали трьох ракетних ударів по Сумщині, поранили 3 людей і пошкодили будинки, один із яких зруйнували
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
"Близько опівночі, під час повітряної тривоги, російський ворожий літак здійснив 3 ракетні удари по території Сумського району, Краснопільської громади", - зазначив він.
Один будинок зруйнований ущент від прямого влучання ракети, ще кілька пошкоджені. Є великі руйнування в домогосподарствах.
"Попередньо: щонайменше троє людей поранені. Усі - цивільні мешканці Краснопілля. Живі, наразі у лікарні. На місці подій працюють рятувальники", - зауважив очільник ОВА.
- 31 травня росіяни здійснили ракетний удар з літаків Су-30СМ по підрозділах українських військ в Сумській області..
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