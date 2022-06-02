Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

"Близько опівночі, під час повітряної тривоги, російський ворожий літак здійснив 3 ракетні удари по території Сумського району, Краснопільської громади", - зазначив він.

Один будинок зруйнований ущент від прямого влучання ракети, ще кілька пошкоджені. Є великі руйнування в домогосподарствах.

"Попередньо: щонайменше троє людей поранені. Усі - цивільні мешканці Краснопілля. Живі, наразі у лікарні. На місці подій працюють рятувальники", - зауважив очільник ОВА.

31 травня росіяни здійснили ракетний удар з літаків Су-30СМ по підрозділах українських військ в Сумській області..

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