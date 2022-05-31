Окупанти завдали авіаударів на Сумщині та Херсонщині, намагаються оточити захисників Сєвєродонецька і захопити місто, - Генштаб

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"На Донецькому напрямку противник, за підтримки вогню артилерії та мінометів, проводить активні штурмові дії на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках, бої тривають.

Ворог намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Сєвєродонецьк та оточити підрозділи Сил оборони, що діють на зазначеному напрямку. Веде підготовку до наступу в напрямках населених пунктів Сіверськ та Райгородок", – йдеться в повідомленні.

На Південнобузькому напрямку рашисти ведуть оборону та проводить мінування узбережжя річки Інгулець. Загарбники завдали авіаційних ударів в районі населеного пункту Давидів Брід Херсонської області.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання з ізоляції районів бойових дій. Продовжує перебувати в готовності фрегат "Адмірал Макаров", що має на борту до 8 крилатих ракет типу "Калібр".

Крім того, ворог утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей додаткові підрозділи збройних сил РФ. Із баз зберігання в Білорусі зняли танки та бойові машини піхоти. Ймовірно, що їх передадуть росіянам з метою поповнення поточних втрат.