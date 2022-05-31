Українські розвідники знищили інженерний підрозділі російських окупантів

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

"В одному з районів виконання завдань, воїнами-розвідниками ДШВ успішно знищено інженерний підрозділі російських окупантів", – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, у Генштабі назвали втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну. З 24 лютого до 31 травня окупанти втратили близько 30 500 осіб серед військових, танків 1358, бойових броньованих машин 3302, артилерійських систем 649

Окупанти ведуть штурмові дії на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках

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