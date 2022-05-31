Понад 30,5 тис. окупантів, 1 358 танків і 3 302 БМП: у Генштабі назвали втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну
З 24 лютого до 31 травня окупанти втратили близько 30 500 осіб серед військових, танків 1358, бойових броньованих машин 3302, артилерійських систем 649
Про це інформує у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.Особового складу - 30500 (+150) осіб ліквідовано
танків 1358 (+9) од,
бойових броньованих машин 3302 (+20) од,
артилерійських систем – 649 (+6) од,
РСЗВ - 207 (+2) од,
засоби ППО - 93 (+0) од,
літаків – 208 (+1) од,
гелікоптерів – 174 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 515 (+8),
крилаті ракети - 120 (+2),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2275 (+11) од,
спеціальна техніка - 48 (+0).
За минулу добу найбільші втрати противника були на Криворізькому та Запорізькому напрямках, додали в Генштабі.
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