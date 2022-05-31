Понад 30,5 тис. окупантів, 1 358 танків і 3 302 БМП: у Генштабі назвали втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну

Про це інформує у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України. Особового складу - 30500 (+150) осіб ліквідовано

танків 1358 (+9) од,

бойових броньованих машин 3302 (+20) од,

артилерійських систем – 649 (+6) од,

РСЗВ - 207 (+2) од,

засоби ППО - 93 (+0) од,

літаків – 208 (+1) од,

гелікоптерів – 174 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 515 (+8),

крилаті ракети - 120 (+2),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2275 (+11) од,

спеціальна техніка - 48 (+0).

За минулу добу найбільші втрати противника були на Криворізькому та Запорізькому напрямках, додали в Генштабі.

Нагадаємо, основна частина Сєверодонецька та весь Лисичанськ під контролем українських військ, — голова Ради резервістів сухопутних військ

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