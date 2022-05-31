Основна частина Сєверодонецька та весь Лисичанськ під контролем українських військ, — голова Ради резервістів сухопутних військ
Голова Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко переконаний, російські загарбники поставили за мету захопити Донецьку та Луганську область, аби показати хоч якісь "досягнення"
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"У Сєверодонецьку йдуть вуличні бої, проте основна частина міста під нашим контролем. Лисичанськ повністю під контролем наших військо. На дорозі Лисичанськ-Бахмут в деяких місцях є прострілювання, але вона також цілком під нашим контролюванням, повністю відбувається перевезення гуманітарних вантажів..Окрім того, ми відбили населений пункт Комишуваху та відстояли Врубівку. Це все райони Луганської області", – наголосив Тимочко.
Також він додав, що концентрація військ на Луганському напрямку триває.
"Зараз головна "ідея" рашистів захопити Донецьку та Луганську область, щоб показати хоч якісь “досягнення” для внутрішнього російського споживача. Проте навіть концентрація окупантів на цих напрямках нічого не значить за умови, що будуть контрнаступальні дії або рухи по інших лініях фронту", – сказав він.
- Окупанти ведуть штурмові дії на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Війська Білорусі проводять інженерне обладнання позицій та бойову підготовку. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
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За добу в Лисичанську загинуло щонайменше двоє людей, пошкоджено десятки будинків на Луганщині
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Британська розвідка вказала на наступну мету РФ у разі захоплення Сєвєродонецька. Зокрема російські окупанти намагатимуться взяти під контроль Краматорськ та трасу Дніпро - Донецьк.
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