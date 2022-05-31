Британська розвідка вказала на наступну мету РФ у разі захоплення Сєвєродонецька
У разі захоплення Сєвєродонецька російські окупанти намагатимуться взяти під контроль Краматорськ та трасу Дніпро - Донецьк
Про це повідомляє Міноборони Британії у twitter.
"Політична мета Росії окупувати всю територію Донецької та Луганської областей. Щоб досягти цього, РФ потрібно буде досягнути складних оперативних цілей за межами Сєвєродонецька, включаючи ключове місто Краматорськ і трасу М-04, яка сполучає Дніпро та Донецьк", - заявили у британській розвідці.
Там також констатували, що захоплення Лиману підтримує оперативні зусилля РФ, які зосереджені на оточенні Сєвєродонецька та створенні "котла" для українських сил в Луганській області.
"У цьому районі тривають сильні обстріли, а на околицях Сєвєродонецька точаться вуличні бої.
Частини російського південного угруповання очолюють найуспішнішу вісь у цьому секторі, за підтримки центрального угруповання сил, що атакує з півночі. Прогрес був повільним, але досягнення утримуються", - зазначили британці.
Водночас вони зауважили, що шляхи постачання, ймовірно, залишаються під контролем України. Розвідники наголошують, що Росія досягла більших локальних успіхів, ніж раніше в кампанії, сконцентрувавши сили і обстріли на відносно невеликій території. А це змушує Росію йти на ризик в інших місцях на окупованій території.
- 30 травня у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти закріплюються на околицях Сєвєродонецька й у Лимані, а також проводить перегрупування для подальшого наступу на Слов’янськ.
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