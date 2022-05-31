За добу в Лисичанську загинуло щонайменше двоє людей, пошкоджено десятки будинків на Луганщині

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у телеграм.

За його даними, за добу 30 травня у Лисичанську загинуло щонайменше двоє людей: французький журналіст, що потрапив під обстріл росіян, коли їхав знімати сюжет про евакуацію, а ще один чоловік, тіло якого знайшли біля будинку в районі Пролетарського мосту.

Крім того, неможливо наразі оцінити кількість жертв за останні два дні серед цивільного населення в тих районах Сєвєродонецька, до яких увійшли бойовики, додав Гайдай.

"Напевно, багато хто із нас з обуренням передивлявся відео, де їх радо зустрічають місцеві. Здебільшого, це постановочні сцени. Тисячі, які залишилися в місті, бояться помсти або розправи без причин, як то було в Бучі", – зазначив він.

За добу 30 травня в Сєвєродонецьку пошкоджені 12 будинків, у Лисичанську – 12 та заклад громадського харчування, у Гірському – дев’ять та дитячий садок, у Тошківці, яку росіяни штурмують, – щонайменше шість, у Нирковому, Вікторівці, Миколаївці – загалом шість, свідчать дані ОВА.

Росія зосередилася на встановленні контролю над містом Сєверодонецьк.

"Штурмують, але не мають успіху, у районах Золотого, Комишувахи, Ниркового, бойові дії там тривають. За минулу добу на фронті регіону відбито вісім атак ворога, знищено один танк, чотири артилерійських системи, п’ять бойових броньованих машин та два ворожих автомобіля", – зазначив Сергій Гайдай.

Він додав, що ЗСУ збили крилату ракету Х-59МК.

Нагадаємо, Генштаб констатує намагання Росії закріпитися на північно-східних та південно-східних околицях міста Сєвєродонецька. Для посилення угруповання військ противник перекинув з території Російської Федерації до визначених районів боєприпаси та техніку.