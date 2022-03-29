Окупанти віддають накази зрівнювати з землею мирні населені пункти, - СБУ
Росія масово порушує закони та звичаї війни в Україні
СБУ оприлюднила перехоплені у Тростянці (Сумська область) розмови між двома офіцерами окупаційної армії з позивними "Венец" і "Ратник", передає "Еспресо. TV".
За оперативною інформацією СБУ, "Венец" – командир 4-тої танкової дивізії полковник Журавльов Євген Миколайович. "Ратник" – його підлеглий, командир одного з підрозділів.
"Ось як просто рашистський м’ясник віддає наказ, щоб знищити українське село: «Отработать надо по Скряговке, сравнять с землей от восточной до западной стороны». А от «Ратник», скаржачись на те, що воїни ЗСУ поливали їх вогнем, повідомляє: «…сейчас лупанул туда, откуда бить могут. Там жилые кварталы. Они сейчас опять обидятся и будут работать». На що командир відповідає прямою вказівкою про знищення ще двох українських сіл… Кожен окупант мусить відповісти за скоєні злочини!", - повідомили в СБУ.
- Нагадаємо, армія Путіна готова втекти, - СБУ перехопила розмови окупантів
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.11Продаж 33.1
- Актуальне
- Важливе