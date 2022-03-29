Окупанти віддають накази зрівнювати з землею мирні населені пункти, - СБУ

СБУ оприлюднила перехоплені у Тростянці (Сумська область) розмови між двома офіцерами окупаційної армії з позивними "Венец" і "Ратник", передає "Еспресо. TV".

За оперативною інформацією СБУ, "Венец" – командир 4-тої танкової дивізії полковник Журавльов Євген Миколайович. "Ратник" – його підлеглий, командир одного з підрозділів.

"Ось як просто рашистський м’ясник віддає наказ, щоб знищити українське село: «Отработать надо по Скряговке, сравнять с землей от восточной до западной стороны». А от «Ратник», скаржачись на те, що воїни ЗСУ поливали їх вогнем, повідомляє: «…сейчас лупанул туда, откуда бить могут. Там жилые кварталы. Они сейчас опять обидятся и будут работать». На що командир відповідає прямою вказівкою про знищення ще двох українських сіл… Кожен окупант мусить відповісти за скоєні злочини!", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, армія Путіна готова втекти, - СБУ перехопила розмови окупантів

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