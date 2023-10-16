Окупанти відпрацьовують тактику комбінованих ударів, щоб пробити систему ППО України, - експерт Defense Express Рябих
Експерт Defense Express Валерій Рябих вважає, що російські окупанти відпрацьовують тактику комбінованих ударів, щоб пробити систему ППО України
Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".
Коментуючи останню російську атаку по Україні, експерт зазначив, що ракети Х-59 - тактичні ракети і мають певні обмеження стосовно застосування у зв'язку з тим, що достатньо малий радіус дії.
"Хоча якщо говорити зараз про сучасні модернізації моделі як Х-59МК-2, то вона вже летить на майже 300 км. І в принципі це достатньою серйозна ракета і вони застосовуються десь з квітня 2022 року, і в першу чергу вони тоді почали застосовуватися проти цивільної інфраструктури, у тому числі портової, а також зернові термінали в Кіровоградській області", - розповів він.
Рябих зазначив, що "це є доволі дошкульна ракета", тому що вона може мати головку до 300 кг і вражати достатньою суттєві цілі.
"Стосовно залпу - певні труднощі виникають у противника у зв'язку з тим, що необхідно організовано використовувати у складі авіаційного підрозділу, що все-таки обмежується глибоко ешелонною ППО. Однак, тут ми говоримо про те наразі відомо про те, що ці ракети застосовувалися саме у складі комплексного авіаційного удару до якого входили крім Х-59, інший тип ракет та велика кількість безпілотних апаратів. Тож тут можна констатувати, що противник відпрацьовує тактику комбінованих ударів і вдосконалює її, щоб мати можливість пробити систему ППО України", - наголосив експерт.
- Нагадаємо, що 16 жовтня під час нічної атаки окупантів у понеділок, 16 жовтня, сили протиповітряної оборони знищили 2 з 5 випущених ракет Х-59 та 11 з 12 ворожих безпілотників Shahed.
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