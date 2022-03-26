Окупанти відпустили мера Славутича, - Шуляк

Про це повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.



"Очільник міста, представник "Слуги Народу" Юрій Фомічев, якого сьогодні викрали російські окупанти, вже на свободі. Міська рада продовжує свою роботу в повному складі", - написала вона.



Зараз у Славутичі триває мирний мітинг на підтримку України. Містяни розгорнули великий державний прапор. Росіяни стріляють у повітря та кидають світлошумові гранати, але людей лише більшає. Вони прямують до лікарні, захопленої російськими окупантами.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що попри танки на околицях Славутича, на мітинг за Україну на головну площу міста виходить дедалі більше жителів.

Окупанти вторглися до Славутича, захопили лікарню та викрали мера.

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