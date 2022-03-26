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Головна війна з Росією Попри танки на околицях Славутича, на мітинг за Україну на головну площу міста виходить дедалі більше жителів

Попри танки на околицях Славутича, на мітинг за Україну на головну площу міста виходить дедалі більше жителів

26 березня, 2022 субота
10:11
війна з Росією славутич

Жителі Славутича, що на Київщині вийшли на мітинг за Україну. У місто прориваються ворожі війська.

Про це повідомляє Енергоатом. 

У суботу, 26 березня, містяни організували мирний протест. Попри те, що в місто прориваються ворожі танки, дедалі більше людей виходить на головну площу.  Вони разом розтягнули величезний український прапор.



Фото: Енергоатом

"Жителі Славутича вийшли на акцію за Україну. У той час під містом стоїть колонна танків та піхота. Стріляють по блокпостам довкола міста. Вибуховою хвилею дістається і деяким будинкам у Славутичі – вибиває вікна та руйнує покрівлю даху", – йдеться у повідомленні Енергоатому. 
 
  • Нагадаємо, міська влада Славутича 25 березня заборонила жителям пересуватися містом через роботу снайперів.
  • 24 березня Енергоатом повідомляв про намагання російських окупаційних військ взяти штурмом місто Славутич та вбачає загрозу артобстрілу.

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акція протесту
Київська область
Славутич
війна новини
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