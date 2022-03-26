Попри танки на околицях Славутича, на мітинг за Україну на головну площу міста виходить дедалі більше жителів

Про це повідомляє Енергоатом.



У суботу, 26 березня, містяни організували мирний протест. Попри те, що в місто прориваються ворожі танки, дедалі більше людей виходить на головну площу. Вони разом розтягнули величезний український прапор.





Фото: Енергоатом

Нагадаємо, міська влада Славутича 25 березня заборонила жителям пересуватися містом через роботу снайперів.

24 березня Енергоатом повідомляв про намагання російських окупаційних військ взяти штурмом місто Славутич та вбачає загрозу артобстрілу. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

"Жителі Славутича вийшли на акцію за Україну. У той час під містом стоїть колонна танків та піхота. Стріляють по блокпостам довкола міста. Вибуховою хвилею дістається і деяким будинкам у Славутичі – вибиває вікна та руйнує покрівлю даху", – йдеться у повідомленні Енергоатому.