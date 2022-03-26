Попри танки на околицях Славутича, на мітинг за Україну на головну площу міста виходить дедалі більше жителів
Жителі Славутича, що на Київщині вийшли на мітинг за Україну. У місто прориваються ворожі війська.
Про це повідомляє Енергоатом.
У суботу, 26 березня, містяни організували мирний протест. Попри те, що в місто прориваються ворожі танки, дедалі більше людей виходить на головну площу. Вони разом розтягнули величезний український прапор.
"Жителі Славутича вийшли на акцію за Україну. У той час під містом стоїть колонна танків та піхота. Стріляють по блокпостам довкола міста. Вибуховою хвилею дістається і деяким будинкам у Славутичі – вибиває вікна та руйнує покрівлю даху", – йдеться у повідомленні Енергоатому.
Фото: Енергоатом
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.19Продаж 33.26
- Актуальне
- Важливе