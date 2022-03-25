У Славутичі заборонили пересуватися містом через снайперів
Міська влада Славутича 25 березня заборонила жителям пересуватися містом через роботу снайперів
Про це повідомляє пресслужба Славутицької міської ради.
У п'ятницю, 25 березня, міська влада Славутича у Київській області заборонила жителям пересуватися містом. Причиною цього стала присутність снайперів.
"Терміново, всім забороняється пересуватися по місту, в тому числі їздити на автомобілях. Працюють снайпери", – йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, у середу, 23 березня, російські окупанти обстріляли блокпост у місті Славутич на Київщині.
- 24 березня Енергоатом повідомляв про намагання російських окупаційних військ взяти штурмом місто Славутич та вбачає загрозу артобстрілу.
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