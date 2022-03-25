У Славутичі заборонили пересуватися містом через снайперів

Про це повідомляє пресслужба Славутицької міської ради.



У п'ятницю, 25 березня, міська влада Славутича у Київській області заборонила жителям пересуватися містом. Причиною цього стала присутність снайперів.

"Терміново, всім забороняється пересуватися по місту, в тому числі їздити на автомобілях. Працюють снайпери", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 23 березня, російські окупанти обстріляли блокпост у місті Славутич на Київщині.

24 березня Енергоатом повідомляв про намагання російських окупаційних військ взяти штурмом місто Славутич та вбачає загрозу артобстрілу.