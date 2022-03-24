Ворог намагається взяти штурмом місто-супутник ЧАЕС Славутич, – Енергоатом
Енергоатом повідомив про намагання російських окупаційних військ взяти штурмом місто Славутич та вбачає загрозу артобстрілу
Про це повідомила НАЕК "Енергоатом" у Telegramm.
"Славутич – місто-супутник Чорнобильської АЕС – у небезпеці. Російські війська намагаються взяти місто штурмом, відбувається обстріл українських блок-постів із боку загарбників", – йдеться у повідомленні.
В "Енергоатомі" також вбачають чергову загрозу артилерійського обстрілу.
Нагадаємо, 23 березня росіяни обстріляли блокпост у Славутичі і заблокували місто.
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