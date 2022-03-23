Росіяни обстріляли блокпост у Славутичі і заблокували місто
У середу, 23 березня, російські окупанти обстріляли блокпост у місті Славутич на Київщині
Про це мер Славутича Юрій Фомічев повідомив у своєму зверненні на Youtube.
За словами Фомічева, Славутич - заблокований. Покинути місто неможливо.
"Був обстріляний наш блокпост. Висування противника в наш бік не відбулося, але ми розуміємо, що він поряд. Сьогодні жодних коридорів немає, і виїзд зі Славутича неможливий, навіть не плануйте це найближчими днями. Так само важка ситуація з підвозом продуктів, гуманітарної допомоги. Зараз ми відрізані", - сказав мер Юрій Фомічев.
Славутич знаходиться на півночі Київської області, між Черніговом та білоруським кордоном. Відстань до Києва складає 197 км, до Чернігова - 56 км, а до Білорусі - трохи більше ніж 10 км.
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