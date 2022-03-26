Окупанти вторглися в Славутич, захопили лікарню та викрали мера, – голова Київської ОВА

Про це повідомляє голова Київської ОВА Олександр Павлюк.



Відомо, що у місті проходить проукраїнський мітинг з національною символікою. Жителі зібрались на головній площі та сканують – "Славутич - це Україна", "Слава Україні".



Олександр Павлюк заявив, що окупанти відкрили вогонь в повітря та кидають світлошумові гранати у натовп.



"Але жителі не розходяться, навпаки їх становиться більше. Люди почали рух до лікарні, яку захопили орки", – додав він.



Також відомо, що мер міста Юрій Фомічів був викрадений російськими військовими. Наразі міська рада у повному складі продовжує свою роботу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що попри танки на околицях Славутича, на мітинг за Україну на головну площу міста виходить дедалі більше жителів.