Окупанти відпустили з полону мера Берислава

Про це повідомляє Бериславська міська рада.

"Вчора... міського голову Берислава Олександра Шаповалова відпустили з полону. Це були 16 довгих та тяжких днів для всіх", – йдеться у повідомленні.

Зараз міський голова знаходиться вдома та намагається повернутися до нормального життя. Його здоров’ю нічого не загрожує.

"Зазвичай люди, які пережили військовий полон, мають ускладнення хронічних захворювань та потребують немедичної допомоги", – додають у міській раді.

Віцепрем'єр, міністр реінтеграції Ірина Верещук заявила, що російські окупанти на Київщині вбили захоплену в полон старосту села Мотижин Ольгу Сухенко. Станом на 3 квітня у полоні перебуває 11 голів місцевих громад.

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